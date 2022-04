Football : Un PSG – Marseille de petite cuvée

Le match phare du championnat de Ligue 1 s’est terminé sur une victoire parisienne (2-1). Ce qui restera: une ambiance morose due à la grève des supporters et peu de jeu.

«Ney» y est pour beaucoup, et il a été acclamé cette fois par le Parc des Princes. Un but (12e), un penalty provoqué, marqué par Kylian Mbappé (45e+5 s.p.), le Brésilien a réussi son classique.

Une grève des supporters parisiens

Marseille garde une petite avance

Son premier poursuivant, Rennes (3e), a perdu et l’OM conserve une petite avance sur la meute des prétendants à la Ligue des champions, trois longueurs sur les Bretons, cinq sur Nice (4e) et six sur Strasbourg (5e) et Monaco (6e).