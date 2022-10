Footballl : Un PSG pas brillant, à la différence de ses stars offensives

Que peut-il arriver au PSG lorsque les trois stars de sa «MNM», Messi-Neymar-Mbappé, surfent sur une telle dynamique et y vont chacun de leur but ? Contre ce genre d’adversaire, combatif mais bien inférieur techniquement, pas grand-chose. Mais lorsque le niveau s’élèvera, Paris ferait bien de gommer ses erreurs défensives, car même samedi, il n’a pas été loin de sombrer.

Mais samedi, les Parisiens n’ont pas eu besoin de corners ou coups francs défensifs pour sombrer en défense: l’attentisme de Nordi Mukiele et l’immobilisme de Presnel Kimpembe dans le jeu ont ouvert des boulevards à Mama Baldé, double buteur, à chaque début de mi-temps (3e, 52e). Et en toute fin de match, un cafouillage sur corner a offert à Ante Palaversa la réduction du score (88e).

Messi-Neymar, duo de feu

Avec un Neymar aussi aérien et un Messi aussi inspiré à trois semaines du Mondial-2022 au Qatar, Paris a de la marge en L1. L’Argentin a soigné ses statistiques, en marquant d’un missile à 30 mètres (55e), puis en adressant une passe décisive laser à son coéquipier brésilien sept minutes plus tard (62e). Il compte désormais 12 buts et 13 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues.

Neymar a de son côté été l’attaquant le plus en vue, de par ses incessantes combinaisons, son but, et sa passe décisive lumineuse pour Carlos Soler sur le premier but (24e).