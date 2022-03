Santé mentale des Suisses : Un psychiatre met en garde contre le stress lié à la guerre et à la pandémie

En Suisse, la guerre ne laisse personne indifférent. Beaucoup ressentent le besoin d’aider ou se sentent impuissants et démunis. Un psychologue explique les effets de la pandémie et de la guerre en Ukraine sur le psychisme.

Incertitude, charge psychologique et stress: les conséquences que la guerre en Ukraine exerce sur le psychisme humain sont nombreuses. La pandémie de Covid-19 était déjà éreintante pour la santé mentale mais ce nouveau conflit, qui dure depuis quatre semaines déjà, est désormais une charge supplémentaire. Cela se confirme également dans la rue. La communauté ressent cette pression mentale, notamment en raison de la transition presque fluide entre la crise du coronavirus et la guerre en Ukraine. «J’ai moi-même des ancêtres qui ont dû fuir la guerre et c’est aussi la raison pour laquelle je ne m’y attarde pas trop. La plupart du temps, je n’allume pas la télévision à 20 heures et je ne recherche pas activement ces choses sur les réseaux sociaux», raconte Ebi, 20 ans.

Selon le psychiatre Jan Holder, les personnes les plus touchées sont celles qui se trouvent déjà dans une situation tendue dans leur vie privée. La pandémie et la guerre en Ukraine entraînent des troubles consécutifs au stress et même des angoisses chroniques. Le médecin-chef adjoint à la polyclinique psychiatrique de Zurich parle spécifiquement d’angoisses existentielles et de peurs pour l’avenir, mais aussi de craintes plus concrètes concernant la situation financière: «Nous avons une hyperinflation, les prix augmentent. Les prix du pétrole et du gaz augmentent. De sorte que les gens ont tout simplement moins d’argent à disposition à la fin de la semaine».