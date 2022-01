Séisme à Chypre : «J’ai pensé que ça n’allait jamais finir»

Un tremblement de terre de magnitude 6,6 a surpris les Chypriotes dans la nuit de lundi à mardi. Aucune victime n’est à déplorer, mais les habitants ont eu la peur de leur vie.

«Les habitants étaient effrayés»

«C’était effrayant. Tout l’immeuble tremblait de façon interminable. J’ai pensé que ça n’allait jamais finir», a raconté l’un d’eux. «Nous étions au lit et ça nous a réveillés, cela a duré vraiment longtemps», a également raconté Carol Bailey, une habitante de Phinikaria, dans le sud de l’île. À Pegeia, la plus grande ville la plus proche de l’épicentre, le maire Marinos Lambrou a estimé que le séisme avait duré «25 secondes». «C’était très fort, on n’est pas habitués à de tels tremblements de terre. Les habitants étaient effrayés, tout le monde s’est réveillé (…) Heureusement, il n’y a eu aucun dégât (…) et nous n’avons recensé aucun blessé».