États-Unis : Un puma perd connaissance dans sa cuisine

Désorienté et effrayé, un fauve a fait irruption chez un habitant mercredi. Touché par une flèche tranquillisante, il s’est endormi sur l’évier de la cuisine.

Les habitants d’Ephrata (Washington) ont eu l’inquiétante surprise de constater qu’un puma se promenait dans leur quartier mercredi. Les services de la faune et la police du comté de Grant sont entrés en action, prenant en chasse le fauve qui courait dans une rue résidentielle. Visiblement effrayé, l’animal a sauté par-dessus une barrière et s’est introduit dans la propriété d’un habitant. Le puma a déchiré une moustiquaire, brisé une fenêtre et a fini par perdre connaissance sur l’évier de la cuisine.