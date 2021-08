Histoire : Un putsch raté précipitait la dislocation de l’URSS il y a 30 ans

Le président Gorbatchev était victime en août 1991 d’un coup d’Etat mené par des communistes conservateurs opposés aux réformes. Cette tentative avait été mise en échec par Boris Eltsine qui deviendra président à son tour.

Mais leur tentative est mise en échec grâce à la résistance menée par le président de la Fédération de Russie Boris Eltsine. Et elle porte le dernier coup à 70 ans de communisme. Le sort de l’URSS est alors scellé.

- Les blindés dans Moscou -

Le lundi 19 août 1991 à 06H20, l’agence TASS, organe officiel de l’URSS, annonce que Mikhaïl Gorbatchev, «incapable d’assumer ses fonctions pour raisons de santé», est remplacé par le vice-président Guennadi Ianaïev. Le père de la Perestroïka et la Glasnost est en vacances en Crimée, sur les bords de la mer Noire.

Les conjurés prennent la tête d’un «Comité pour l’état d’urgence» investi de tous les pouvoirs. Déjà, les premières colonnes de blindés et des camions de troupes convergent vers la capitale.

Eltsine sur un char

Dès la première heure, le président Boris Eltsine prend la tête de la résistance. Peu avant midi, retranché dans la «Maison blanche», le Parlement russe désormais bloqué par les chars, il dénonce un «coup d’Etat de droite, réactionnaire et anticonstitutionnel». Défiant les nouveaux chefs du pays, le très populaire dirigeant russe exige que Gorbatchev «puisse s’exprimer devant le peuple».

Alors que la population afflue vers la place du Manège, au pied du Kremlin, Eltsine debout sur la tourelle d’un char, lance un vibrant appel à la grève générale et à la désobéissance civile. Les images du tribun galvanisant la foule font le tour du monde.

Ralliements

Autour de la Maison blanche, quelques milliers de Moscovites érigent des barricades de fortune pour protéger le bâtiment. A la tombée de la nuit, les manifestants restent rassemblés devant le siège du pouvoir russe. Des habitants du quartier apportent des sandwichs et du thé.

Au matin du mardi 20 août, gilets pare-balles, casques et masques à gaz sont distribués parmi ceux qui sont à l’intérieur du Parlement: députés, ministres, artistes ou musiciens, dont le violoncelliste Mstislav Rostropovitch, arrivé de Paris. Des coups de feu sporadiques retentissent aux alentours.

Sur le terrain, trois unités militaires prennent le parti de Boris Eltsine, et exhibent le drapeau tricolore de la Fédération de Russie, devenu le symbole de la rébellion. Des groupes de députés sillonnent les casernes de la région de Moscou pour convaincre les officiers de rejoindre la cause de Boris Eltsine. La manifestation, à l’appel d’Eltsine, rassemble plus de 50.000 personnes sous les murs du Parlement russe.