États-Unis : Un python de presque 6 mètres capturé en Floride

Deux chasseurs ont capturé un python birman de 5,71 mètres de long en Floride, un record pour cet État américain où pullulent les reptiles en tous genres.

L'animal, dont l'espèce compte parmi les plus gros serpents au monde, atteignait 47 kg sur la balance, a précisé jeudi soir la Fish and Wildlife Conservation Commission, l'organe chargé en Floride de la protection de la faune et de la flore.