Etats-Unis : Un python de presque 6 mètres de long capturé en Floride

Deux chasseurs de ce reptile considéré comme invasif dans cet Etat américain ont mis la main sur un python birman de 47 kilos.

A gauche, Kevin Pavlidis et Ryan Ausburn à droite.

L’animal, dont l’espèce compte parmi les plus gros serpents au monde, atteignait 47 kg sur la balance, a précisé jeudi soir la Fish and Wildlife Conservation Commission, l’organe chargé en Floride de la protection de la faune et de la flore.