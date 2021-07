Morges (VD) - Un python royal se fait la malle

Lorsque l’on tombe sur une publication de Pet Alert Vaud sur les réseaux sociaux, on s’attend, la plupart du temps, à trouver l’annonce d’une disparition de chat ou de chien, éventuellement celle d’un lapin nain échappé de l’enclos du jardin, mais rarement celle… d’un python royal, qui s’est enfui de son terrarium. C’est pourtant bel et bien ce que recherche un propriétaire de serpent à Morges (VD).

Selon l’avis de disparition publié dimanche en milieu d’après-midi et partagé sur les réseaux sociaux, le reptile, qui «mesure moins d’un mètre», aurait réussi à sortir de sa cage la nuit dernière à cause d’une «porte coulissante défectueuse», et «malheureusement, la fenêtre de la chambre était ouverte», annonce son propriétaire. Alors que les antiserpents sont priés de s’abstenir de faire des commentaires, certains connaisseurs conseillent de scruter derrière les frigos ou grilles de congélateur, ou de regarder dans les endroits sombres et empreints de chaleur.