Saint-Gall : Un QR code sur les tombes pour se souvenir du défunt

«Lorsque quelqu’un meurt, peu à peu, on l’oublie», explique le jeune Rapperswilois Filip Cvetkovic. Il ajoute: «Peut-être que les enfants et les petits-enfants garderont encore des souvenirs, mais les arrière-petits-enfants n’auront plus aucune idée de qui était le défunt», poursuit le jeune homme de 22 ans. «Sur les monuments et les pierres tombales, il n’y a pas grand-chose de plus que le nom ainsi que quelques données chiffrées. La mort est très impersonnelle et on en parle encore trop peu. Mais rien n’est plus inéluctable que la mort», devise-t-il.