Lucerne: Un quadragénaire décède après un choc frontal

Samedi, peu avant 13 h 30, à Malters, un automobiliste s’est engagé sur la voie opposée et a percuté de plein fouet une voiture arrivant en sens inverse. L’automobiliste de 48 ans a été grièvement blessé dans l’accident et est décédé sur place. Deux personnes dans la voiture arrivant en sens inverse ont été blessées et transportées à l’hôpital par les services de secours. La cause de l’accident fait l’objet d’une enquête menée par le ministère public d’Emmen. Le tronçon dans le secteur a été fermé à la circulation