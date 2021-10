Natation – Un quadruple champion olympique faisait partie des assaillants du Capitole

Klete Keller (tout à droite) au temps de sa gloire: avec Peter Vanderkaay, Michael Phelps et Ryan Lochte, il vient de remporter la médaille d’or du 4 x 200m aux championnats du monde 2005, à Montréal.

Il avait été une pièce importante du relais 4 x 200m des États-Unis à Sydney, mais surtout à Athènes, en 2004, lorsqu’en dernière position, il avait résisté au retour de l’Australien Ian Thorpe pour donner le titre aux Américains. Quatre fois médaillé aux Jeux olympiques, avec deux médailles de bronze individuelles, Klete Keller (39 ans) nage aujourd’hui en eau trouble: mercredi, il a plaidé coupable devant la cour du District de Columbia, pour entrave au travail du congrès, obstruction au processus électoral et félonie. Le 6 janvier dernier, il était parmi les supporters de Donald Trump qui avaient envahi le Capitole, dont 600 doivent répondre de leurs actes devant la justice. Klete Keller risque de 21 à 27 mois de prison.

Fervent supporter de Trump

Grand (il mesure 1,98 m) et vêtu d’une veste de l’équipe américaine de natation, Klete Keller n’était pas passé inaperçu parmi les émeutiers du Capitole. Dès les premières images, il avait été identifié par d’anciens nageurs. Selon l’accusation, Keller est resté près d’une heure dans le Capitole, lançant des insultes à l’intention de Nancy Pelosi et Chuck Schumer, les leaders du parti démocrate au Congrès. L’ancien nageur, qui avait multiplié les publications pro-Trump sur les réseaux sociaux, s’est engagé à verser 2000 dollars de dédommagement et à collaborer avec la justice.