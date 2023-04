Liga: Le Real terrassé par Gérone et un quadruplé de Castellanos

La joie Taty Castellanos (à g.) après son troisième but de la soirée.

L’avant-centre argentin de 24 ans Valentin «Taty» Castellanos, prêté par New York City au club catalan cette saison, a transpercé à quatre reprises la muraille de la «Maison blanche»: à la 12e minute, de la tête. À la 24e, en profitant d’une erreur de jugement d’Eder Militao pour filer en contre. À la 46e, quelques secondes après le retour des vestiaires, en reprenant du droit un ballon centré par Yan Couto et laissé filé par Ivan Martin. Et à la 62e, de la tête, encore, après une combinaison sur corner.