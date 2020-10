Denis Hollenstein inscrit le deuxième but pour Zurich.

FR Gottéron a souffert en première période, mais il a néanmoins rejoint les vestiaires sur un score de parité (1-1). Sandro Schmid, avec sang-froid, a conclu un travail préparatoire de Yannick Herren et Chris DiDomenico (quel coup d’œil à l’origine de l’action!). Les Dragons ouvraient ainsi la marque après moins de cinq minutes de jeu déjà (5e, 0-1).

Les Zurichois ont finalement été récompensés en supériorité numérique. Denis Hollenstein a subtilement dévié un puck hors de portée de Reto Berra (16e, 1-1). Le meilleur était encore à venir pour le numéro 91 du ZSC: c’est lui qui a assommé Gottéron au début de la deuxième période en marquant deux buts supplémentaires en l’espace de 22 secondes (21’47 et 22’09), faisant du même coup évoluer le score à 3-1. Son deuxième but de la soirée est d’ailleurs à classer dans la catégorie des chefs - d’œuvre.

Waeber excellent

À dix minutes de la fin du temps réglementaire, Chris Baltisberger, en solitaire, a creusé l’écart en inscrivant le 4-1 (51e). Sandro Schmid, de nouveau servi par Herren, s’est offert un doublé et redonné un peu d’espoir à ses couleurs (54e, 4-2). Mais dans la cage vide, Hollenstein a marqué son quatrième but de la soirée et a définitivement plié la rencontre (59e, 5-2).