Valais: Un quart des Valaisans aidés pour payer l’assurance

Valais : Un quart de la population valaisanne aura une aide pour payer l’assurance

Dans le but de soutenir les Valaisans face à l’augmentation de 5,8% des primes d’assurance maladie, le Parlement a accepté de bourse délier. L’enveloppe destinée à la réduction individuelle des primes se montera ainsi à 237,8 millions de francs. Les limites maximales de revenus ont été relevées, ce qui permettra d’aider 8700 personnes supplémentaires. Ainsi, environ 96'000 personnes, soit un quart de la population valaisanne, sera bénéficiaire d’une réduction de primes en 2023. En principe, les bénéficiaires sont déterminés automatiquement. Ils seront avisés personnellement au mois de février 2023.

Les assurés qui ont connu un changement dans leur situation familiale (mariage, naissance, divorce, décès, etc.) ou financière (retraite, fin de droit au chômage, etc.) en 2022 doivent adresser une demande spéciale à la Caisse de compensation du Valais, s’ils veulent pouvoir obtenir un subside en 2023. De même, les personnes imposées à la source, ainsi que les jeunes de 18 à 20 ans qui n’habitent plus chez leurs parents, peuvent présenter une demande.