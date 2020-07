Ex-Yougoslavie

Un quart de siècle après, la souffrance des veuves de Srebrenica

Certaines familles des victimes du massacre de Srebrenica n’ont toujours pas pu faire leur deuil, 25 après le génocide. Plus de mille personnes n’ont jamais été retrouvées.

Les forces serbes bosniennes du général Ratko Mladic, condamné à perpétuité par la justice internationale, avaient alors tué plus de 8000 hommes et adolescents bosniaques (musulmans). Ce massacre survenu cinq mois avant la fin du conflit intercommunautaire qui fit au total 100'000 morts entre 1992 et 1995 a été qualifié d'acte de génocide par la justice internationale.

«Maman, ne me laisse pas»

Les soldats serbes séparaient les hommes et les adolescents des autres, et les amenaient à l›exécution. Nufik «s›était accroché à moi et m'a dit ‹Maman, ne me laisse pas'. J'ai caressé ses cheveux bouclés. ‹Je ne te laisserai pas'. Ils l'ont pris, je les ai suivis. Je ne sais pas s'ils m'ont frappée, je ne me souviens plus de rien», raconte Fatima. Ses deux autres fils et son mari, qui avaient fui par les collines boisées, ont été capturés.