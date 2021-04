Votations - Un quart des électeurs socialistes contre la burqa

Rejet en masse chez les Verts

Ce sont les électeurs et les électrices de l’UDC qui ont massivement soutenu le texte, à hauteur de 88%. Pour rappel, le texte étais émis par le comité d'Egerkingen, groupe proche du parti agrarien et qui était à l’origine de l’initiative antiminarets acceptée en 2009. Le taux d’acceptation le plus faible, 16%, se trouve à l’autre bout du spectre politique, chez les sympathisants des Verts. L’initiative a été plutôt bien acceptée par les électeurs et électrices du PLR (58%) et du Centre (60%), mais moins par les Vert’libéraux (36%).

Trois raisons sont évoquées lors d’un vote favorable : des considérations culturelles, des préoccupations concernant la sécurité publique et l’aspect misogyne du voile intégral. Le sondage révèle aussi que les hommes et les personnes de plus de cinquante ans ont été plus nombreux à voter oui, les femmes et les plus jeunes non.