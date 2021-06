Un quart des nouveaux mariages grâce à Tinder

Les rencontres en lignes prennent de l'ampleur, au point de devenir la norme dans certains pays. Avec l’expérience du Covid, Tinder veut maintenant offrir plus de services virtuels.

D'après une marque de mariage américaine, The Knot, en 2020, Tinder était à l'origine de 25% des fiançailles nées de rencontres en ligne aux États-Unis. Ce recours assumé au service de rencontres en ligne montre, selon Jim Lanzone, que la réputation de Tinder a largement dépassé celle d'une application pour des rencontres éphémères, quoi qu'en disent les critiques. Mais ce dernier pense qu’il peut «faire beaucoup plus pour faciliter les rencontres».

Plus de virtualité

L'application de rencontres Tinder ne veut plus se limiter aux choix binaires mais proposer, au contraire, une variété de moyens virtuels pour trouver quelqu'un, dans un monde qui sort de la pandémie mais ne semble pas pressé de retourner à la réalité. «Nous avions testé les chats vidéo de nombreuses fois, personne ne voulait s'en servir», raconte le patron. «Avec les mesures de confinement, les rendez-vous par caméra interposée sont devenus la norme, même avec des inconnus. Et les habitudes sont restées».

«C'est très vrai de la génération Z (les moins de 25 ans, ndlr), qui constitue la majorité de notre base d'utilisateurs. Ils veulent quelque chose d'un peu différent, de plus substantiel et de plus virtuel dans un premier temps», assure-t-il. «Cette tendance était générationnelle avant le Covid, et elle s'est ancrée pour toutes les générations pendant la pandémie».