Guerre en Ukraine : Un quart des permis S ukrainiens qui bossent sont dans la restauration

Le Secrétariat d’État aux Migrations (SEM) a publié sa statistique hebdomadaire sur les personnes bénéficiaires du statut de protection S. On y apprend que 57’376 personnes ont obtenu ce permis (+1% par rapport à la semaine précédente). Parmi ces gens, 33’379 sont des personnes en âge de travailler (entre 18 et 64 ans). Ce sont 3130 qui exercent un emploi.

Ces personnes sont 23% à travailler dans l’hôtellerie et la restauration, 17% dans la planification, le conseil et l’informatique, 8% dans l’agriculture et autant dans l’enseignement, et 6% sont employés comme personnel de service. Les autres branches représentent 38%.