Sondage sur l’Ukraine – Les jeunes sont plus attachés à la neutralité que les seniors

Parmi ces opposants, on retrouve proportionnellement plus de jeunes. Interrogés sur leur position vis-à-vis de la neutralité, 32% des 18-34 ans ont répondu qu’elle était «non négociable» contre 16% des 65 ans et plus, qui ont été plus nombreux à dire que la neutralité doit être adaptée à chaque situation. Les résultats vont dans le même sens quand on demande si la Suisse devrait adhérer à l’OTAN. Les jeunes sont 79% à rejeter l’idée, contre 59% des retraités.