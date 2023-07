Conference League: Bâle souffre, Lucerne brille

Dure soirée pour Dominik Schmid, Anton Kade et les Bâlois.

Demi-finalistes de la compétition la saison dernière contre la Fiorentina, les Bâlois avaient pourtant les faveurs de la cote au coup d’envoi au Parc Saint-Jacques. Mais face à une équipe qui en est déjà au milieu de son championnat, les hommes du nouvel entraîneur Timo Schultz devaient se méfier. Et c’est dans ces conditions qu’ils ont abordé la rencontre.

Ils se sont même rassurés, à la 25e minute, quand le nouvel arrivé, le Français Thierno Barry, trompait le gardien des visiteurs, Ivan Konovalov pour inscrire le 1-0. Les joueurs du Tobol ont surtout défendu durant cette mi-temps, on en veut pour preuve le zéro pointé aux tirs cadrés.

Deux expulsions

Mais les Kazakhstanais n’avaient pas fait 4600 kilomètres pour ne rien tenter et ils ont débuté la deuxième période sur un autre rythme. Un premier avertissement pour les Bâlois tombait à la 54e minute quand Ramazan Orazov manquait un penalty face à Mirko Salvi. Puis le buteur, Barry, voyait rouge et laissait ses coéquipiers à dix (56e). Et cette fois, Tobol ne manquait pas le penalty (Deblé, 57e).