Situé à la fois sur les communes de Lausanne et du Mont, le quartier de Maillefer a connu une démographie exponentielle essentiellement due à la concrétisation de grands projets immobiliers ces dernières années. Avec près de 3000 âmes qui y vivent, majoritairement représentés par la classe moyenne, il est devenu une ville dans la ville au Nord de Lausanne. Ses habitants ont manifesté samedi devant le terminus de la ligne 3 des Transport publics lausannois (TL) sis au quartier de Bellevaux. «Cela fait dix ans qu’on nous a promis le prolongement du bus n°3 jusqu’à Maillefer», ont-ils rappelé. En substitution de cet engagement non tenu, le quartier est desservi par une ligne spécifiquement conçue à cet effet. Mais les habitants s’estiment insatisfaits de ce qu’ils appellent ironiquement «ligne sparadrap» dont la fréquence leur paraît insatisfaisante et la desserte et le transbordement mal conçus. Ils ont exprimé leur mécontentement lors d’une manifestation qui a eu lieu samedi.