Un quartier bâlois terrorisé par Malou, un chat du Bengale

Instinct de chasseur

En février dernier, la Protection suisse des animaux (PSA) avait alerté sur les problèmes liés à la détention de chats hybrides – dont le chat du Bengale est la race la plus répandue en Suisse. Nés d’un croisement entre des chats domestiques et diverses espèces de chats sauvages, ces hybrides ont souvent un redoutable instinct de chasseurs et menacent ainsi la faune locale. La PSA déconseille d’avoir de tels animaux.