Procès du crash du Rio-Paris : Un «quasi-accident» avait eu lieu avant la catastrophe

Un peu plus de quatre minutes plus tard, l’avion s’est abîmé dans l’Atlantique, emportant avec lui ses 228 occupants. Après quelques hésitations, François Hersen, 72 ans, lunettes, cheveux immaculés et costume bleu nuit, revient à la barre sur deux pannes similaires survenues au sein de sa compagnie, fin août et début septembre 2008.