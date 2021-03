Coronavirus en Israël : Un quasi-retour à la normale avec la réouverture des restaurants

La vie reprend son cours avec la levée des restrictions rendue possible grâce notamment à un passeport vaccinal.

Ces mesures, validées samedi soir par le gouvernement, étaient très attendues par les Israéliens depuis la sortie progressive du pays de son troisième confinement mi-février, rendue possible par une campagne de vaccination massive. «Retour presque normal à la normale», «Ouvert», «Retour à la normale, avec prudence», titraient en première page les principaux quotidiens nationaux, respectivement Yedioth Aharonot, titre le plus vendu au pays, Maariv et le gratuit Israel Hayom.

Enjeux électoraux

Aéroport, restaurants, variants

Les événements culturels et sportifs et les conférences pourront reprendre avec un maximum de 500 personnes à l’intérieur et 750 à l’extérieur, sur présentation du «passeport vert». L’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, fermé depuis la fin janvier hormis pour les vols cargos et des vols spéciaux permettant à un maximum de 200 personnes de rentrer au pays chaque jour, a vu sa capacité d’accueil passer à 1000 voyageurs par jour en provenance de New York, Francfort, Paris, Londres, Kiev, Toronto et Hong Kong. Et ce nombre devrait encore passer à 3000 en milieu de semaine.