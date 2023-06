Un quatrième enfant pour Chrissy Teigen et John Legend

John Legend et Chrissy Teigen sont désormais parents de quatre enfants: deux filles et deux garçons. Cinq mois après la naissance de leur petite Esti Maxine, le chanteur et le mannequin, âgés de 44 et 37 ans, ont fait part de l’arrivée de Wren Alexander, dans leur foyer. Le petit frère de Luna, 7 ans, Miles, 5 ans et Esti a vu le jour le 19 juin 2023, grâce à une mère porteuse que les heureux parents n’ont pas manqué de remercier sur Instagram.