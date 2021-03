Espace : Un quatrième essai lundi soir pour la fusée SpaceX?

Après trois lancements manqués, la firme créée par Elon Musk prévoit une nouvelle tentative ces prochaines heures. Vendredi dernier, l’essai avait déjà dû être reporté.

«J’ai ordonné la fermeture de la plage de Boca Chica et de l’autoroute 4 afin de protéger la santé et la sécurité publiques durant les activités de vol spatial de SpaceX le 29 mars», a déclaré un juge local dans un communiqué. Elon Musk a également tweeté dimanche à propos d’un «possible vol de Starship demain après-midi».

La fenêtre de lancement pour la fusée se situe entre midi et 17h locales (entre 19h et minuit en Suisse), et en cas de feu vert, SpaceX retransmettra l’opération en ligne. Un lancement planifié initialement vendredi avait dû être annulé, sans doute en raison de conditions météo dégradées. SN11 est le 11e prototype de la fusée et du vaisseau spatial Starship, dont SpaceX espère qu’elle permettra un jour de transporter des passagers vers la Lune, Mars, et au-delà.