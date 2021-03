TMC : Un quatrième prime time pour Étienne Carbonnier

Le chroniqueur de «Quotidien» s’est vu confier les commandes d’une nouvelle émission, «Canap 95». Diffusion le 30 mars 2021.

Le Français, ici à l’animation de «Transpi Party» en 2018, est un des plus anciens de la bande de Yann Barthès.

Le chroniqueur de «Quotidien», animé par Yann Barthès, est en train de faire sa place sur la chaîne française TMC. Étienne Carbonnier y animera, le 30 mars 2021 à 21h15, une nouvelle émission en prime time, «Canap 95». Elle reviendra avec «humour et nostalgie» sur l’année 1995 qui a notamment vu Jacques Chirac être élu président.

«Le but est de rigoler, mais aussi de voir comment l’époque a heureusement bougé (droit des femmes, des minorités, etc)... ou pas», décrit TMC dans un communiqué, notamment relayé par Ozap.com. C’est la quatrième fois que la chaîne confie une émission en prime time au journaliste de 32 ans. Il avait réalisé des audiences honorables en 2018 avec «Transpi Party», «Soirée Canap» et «Transpi, l’année des champions».