Basketball : Un quatrième succès de rang pour les Hawks de Clint Capela



En NBA, Atlanta s'est imposé 91-113 face aux Hornets grâce à un Trae Young décisif. Le Genevois a capté 8 rebonds et inscrit 7 points.

Getty Images via AFP

«Nous sommes définitivement dans la bonne direction’, a déclaré Young. ‘Pour l'instant, c'est plus une question de rester constant et de maintenir ce niveau de performance. Nous ne sommes pas satisfaits de notre situation actuelle. Nous savons ce qu'il faut faire et ce dont nous sommes capables». A confirmer dans la nuit de mercredi à jeudi face aux Kings de Sacramento, 12e de la Conférence ouest.