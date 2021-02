Osaka, 23 ans, n’a véritablement été inquiétée que dans la première manche. Accrochée jusqu’à 4-4, elle a ensuite réussi à faire le break décisif pour empocher le premier set 6-4. Elle a ensuite aligné quatre jeux pour mener 4-0, et même si elle s’est ensuite fait breaker par Brady (qui est revenue à 2-4), elle a ensuite réussi à tenir son service pour finalement conclure à sa première balle de match. Score final: 6-4 6-3 après 1h17’ de jeu.

À 23 ans, Naomi Osaka remporte ainsi son quatrième titre en Grand Chelem, après son doublé à l’US Open (2018 et 2020) et son succès à l’Open d’Australie (2019). Ancienne No 1 mondiale, Osaka va retrouver le 2e rang du classement WTA lundi, tandis que l’Américaine va grimper au 13e rang, son meilleur classement.