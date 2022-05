Hockey sur glace : Un quatuor se dégage dans le groupe B du Mondial

La journée de samedi a vu les Etats-Unis, la Finlande et la République tchèque s’imposer à Tampere. Dans le groupe A, le Danemark et la Slovaquie ont marqué de précieux points.

La Finlande de Toni Rajala (#25) a décroché une cinquième victoire en six matches, samedi.

Un quatuor se dégage dans le groupe B du Championnat du monde en Finlande après la journée de samedi. À Tampere, la victoire après prolongation des Etats-Unis face à la Suède ainsi que les succès du pays organisateur et de la République tchèque ont permis d’y voir plus clair dans l’optique des quarts de finale.

Les quatre nations citées ci-dessus devraient être de ce rendez-vous. Leader du groupe avec désormais 16 points, la Finlande a battu l’Autriche (3-0) avec notamment deux réussites inscrites par des joueurs qui ont disputé la dernière saison de National League sous le maillot d’une équipe romande, Toni Rajala (Bienne) et Valtteri Filppula (Ge/Servette).

Les Etats-Unis, eux, ont fait plier la Tre Kronor (2e avec 12 points) grâce à un doublé d’Adam Gaudette, l’attaquant des Ottawa Senators marquant le but décisif à 12 secondes de la fin de la prolongation (3-2).

De leur côté, les Tchèques n’ont pas tremblé contre la Norvège en soirée (4-1), confortant leur place dans le top 4 - à égalité avec les Américains (10 points) - en prenant cinq longueurs d’avance sur un duo composé de la Lettonie (5e) et de leur adversaire du jour (6e). L’attaquant des Boston Bruins David Pastrnak s’est signalé avec un doublé, alors que Roman Cervenka (Rapperswil) a classé l’affaire dans la cage vide.

Des points précieux

Dans le groupe A, dominé par la Suisse (15 points) devant le Canada et l’Allemagne (12 points), le Danemark et la Slovaquie ont engrangé de précieuses unités dans la lutte pour le top 4 en s’imposant tous les deux, samedi à Helsinki, respectivement face à la France (3-0) et contre l’Italie (3-1).