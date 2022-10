Tennis : Un quatuor suisse presque inchangé pour la Billie Jean King Cup

Comme l’an dernier, la Suisse se présentera au tournoi final de la Billie Jean King Cup avec Belinda Bencic, Jil Teichmann et Viktorija Golubic. Simona Waltert complète la sélection.

Belinda Bencic (à gauche), Jil Teichmann (au centre) et Viktorija Golubic (à droite) défendront, comme l’an dernier, les couleurs de la Suisse.

On connaît la composition de l’équipe de Suisse pour le tournoi final de la Billie Jean King Cup, qui se disputera à Glasgow du 8 au 13 novembre. Sans surprise, le capitaine Heinz Günthardt a retenu les quatre meilleures Suissesses au classement WTA: Belinda Bencic (14e), Jil Teichmann (36e), Viktorija Golubic (80e) et Simona Waltert (114e). Seule cette dernière n’était pas au rendez-vous l’an dernier, lorsque la Suisse avait atteint - et perdu - la finale. Le quatuor était alors complété par Stefanie Vögele.