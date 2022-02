Fribourg – Un quinquagénaire corrompt un ado sur un site gay

Un quinquagénaire fribourgeois a comparu devant le Tribunal de la Sarine, jeudi. Sur un site de rencontre homosexuel, l’homme avait convaincu un adolescent de 14 ans d’avoir des rapports sexuels avec lui. Ces agissements, ainsi qu’une tentative d’organiser un plan à trois tarifé avec deux autres mineurs via le même site de rencontre, lui ont valu un procès en première instance.

Selon «La Liberté», la procureure a requis contre cet ex-candidat UDC au Grand Conseil une peine de deux ans de prison avec sursis pour actes et tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie. Elle a aussi demandé aux juges de prononcer une interdiction à vie d’exercer toute activité, professionnelle ou non, susceptible de le mettre en contact avec des mineurs.