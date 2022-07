Genève : Un quinquagénaire se noie dans le Rhône

Un homme âgé d’une cinquantaine d’années est mort noyé, dimanche après-midi dans le Rhône. L’alerte a été déclenchée à 13 h 30: les personnes avec qui il nageait en aval du pont de la Jonction l’ont vu disparaître sous l’eau, et ne plus réapparaître. Les pompiers, un hélicoptère et la police de la navigation ont alors été mobilisés.