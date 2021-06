Journée mondiale des océans - Un quiz pour savoir quels poissons on peut manger

Le 8 juin, c’est la Journée mondiale des océans. Son but: sensibiliser l’opinion à une meilleure gestion des eaux et de leurs ressources. Cela comprend donc les poissons et nous invite à nous interroger sur notre consommation. Eh oui, certaines espèces sont menacées d’extinction à cause de la surpêche. Il est donc préférable de les bannir de notre assiette.