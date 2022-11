Genève : Un quota de 40% de femmes dans les organes de l’Etat

Le Parlement veut au moins quatre personnes sur dix du sexe sous-représenté dans les commissions et les régies publiques.

Un quota minimum de 40% de représentants du sexe sous-représenté sera imposé à l’avenir dans les 112 commissions officielles de l’Etat et les 23 conseils d’administration des entités publiques. Une majorité du Grand Conseil (l’UDC et le MCG ont voté non) l’a décidé jeudi soir, rapporte la «Tribune de Genève». Le projet était porté par la conseillère d’Etat PLR Nathalie Fontanet, chargée des finances mais aussi de l’égalité.