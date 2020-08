Canton de Fribourg Un rabais de 20% sur les abos annuels des travailleurs

La communauté tarifaire Frimobil propose aux entreprises de s’associer à elle pour inciter les employés à utiliser davantage les transports publics.

L’idée est simple au premier abord: les entreprises prennent en charge 10% (minimum) du coût des abonnements annuels de leurs employés, et Frimobil offre un rabais supplémentaire de 10%. C’est la proposition, baptisée JobAbo, faite ce lundi par la communauté tarifaire fribourgeoise aux entreprises du canton.

Les entreprises intéressées, installées dans le canton de Fribourg ou qui y comptent au moins une succursale, doivent d’abord signer un contrat avec la société Frimobil, qui gère les tarifs et zones sur l’ensemble du canton de Fribourg et de la Broye vaudoise. Elles devront s’engager par exemple à faire acheter au minimum 10 abonnements par année à leurs employés. Ceux-ci reçoivent ensuite des bons qu’ils peuvent utiliser dans tous les points de vente d’abonnements.

Et pour continuer à inciter les entreprises à favoriser les transports publics, «un produit JobAbo mensuel est aussi proposé afin d’offrir aux collaborateurs la possibilité de tester les transports publics durant un mois à moitié prix (participation fixe de 25% par l’employeur et de 25% par Frimobil)», poursuit le communiqué. Les entreprises intéressées peuvent obtenir des détails sur la marche à suivre via l’institution Agglomération de Fribourg.