Rabais sur la prime des anti-avortement: Helsana s’explique

Outre Helsana, CSS était, en 2016, aussi pointée du doigt pour un partenariat identique. Ce lundi, elle nous confirme que «CSS n’a plus de contrat avec Pro Life», sans en dévoiler la raison, et que celui-ci avait été résilié avant que le thème ne redevienne d’actualité, soit après la suppression de la garantie du droit à l’avortement décidé par la Cour suprême américaine. Les contrats CSS et Helsana existaient depuis longtemps et n’avaient pas fait beaucoup de vagues. Depuis l’onde de choc américaine, le droit à l’avortement et les activités de ses opposants sont scrutés et provoquent toujours de vives discussions et réactions, notamment des manifestations, en Suisse aussi.