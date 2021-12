Meta (Facebook) : Un rachat en douce pour des casques VR plus légers

Le groupe Meta, maison mère de Facebook, a confirmé l’acquisition de la société américaine ImagineOptix.

Le groupe Meta a discrètement ajouté une nouvelle société à sa longue liste de rachats dans le secteur de la réalité virtuelle et augmentée (Downpour Interactive, Ready at Dawn, Sanzaru Games, Beat Games et BigBox VR). D’abord repérée par l’analyste en optique Karl Guttag, qui l’a rapportée sur son blog, l’acquisition d’ImagineOptix par la maison mère de Facebook, qui investit dans le métavers, a été confirmée par le géant des réseaux sociaux au site The Information. Fondée en 2004, cette petite société américaine basée en Caroline du Nord, dont le site web n’est plus accessible depuis plusieurs semaines, conçoit une technologie de cristaux liquides.