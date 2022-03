Google : Un rachat montre son ambition dans la réalité augmentée

Google a fait l’acquisition de la start-up californienne Raxium, qui produit des écrans microLED pour les lunettes de réalité augmentée.

Google vient de prouver qu’il avait de grands projets pour le marché de la réalité augmentée (AR). La firme technologique vient de mettre sur la table un milliard de dollars pour conclure le rachat de la start-up américaine Raxium, rapporte «The Information». Fondée il y a cinq ans et basée à Fremont, en Californie, cette entreprise est spécialisée dans le développement d’écrans microLED pour les casques de réalité augmentée et de réalité mixte. Elle aurait la particularité d’avoir mis au point un procédé de fabrication plus efficace susceptible de réduire les coûts de production.