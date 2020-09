On n’a pas la base légale

L’action de sensibilisation fribourgeoise s’inscrit en complément des actions de répressions de plus en plus souvent menées par la police. Mais cette dernière ne peut que sanctionner un comportement inadéquat chez les conducteurs, par exemple des accélérations bruyantes et inutiles, ou des modifications techniques apportées au véhicule pour que celui-ci soit le plus insupportable possible pour les riverains des routes qu’il aura le loisir d’emprunter. En revanche, les radars antibruit ne peuvent pour l’heure pas aboutir à des amendes, car la loi ne l’autorise pas. Une intervention a été déposée au Parlement fédéral par la conseillère nationale Gabriela Suter (PS/AG) pour remédier à cette assourdissante lacune.