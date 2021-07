JURA - Un radar mal réglé va faire le bonheur de quinze automobilistes

Flashé à 110 km/h au lieu de 80 km/h, un citoyen du Jura bernois avait exigé , l’an dernier, une expertise , cette infraction signifiant pour ce récidiviste une perte de permis d’un an. Dans un rapport de seize pages, l’Institut fédéral de métrologie lui a donné raison, estim ant que la position de l’instrument de mesure n’avait pas été choisie de manière optimale et que l’appareil avait été mal réglé.

Une analyse cas par cas

L a baisse obtenue de 1 km/h lu i a redonné le sourire. Son retrait de permis d ’ un an a été levé et transformé en 30 jours sans « bleu », son dépassement non autori s é atteignant 29 km/h et non plus 30 km/h. L’infraction ne figurera donc pas à son casier judiciaire.