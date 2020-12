Bâle : Un radar pour piétons? Non, une poubelle

À Bâle, les nouveaux compacteurs de déchets à énergie solaire, s’ils sont fonctionnels, sont loin de faire l’unanimité. En cause: leur design.

Installés début décembre, ces compacteurs de déchets font déjà débat au sein du Grand Conseil bâlois. 20 Minuten

«Vous vous moquez de moi? On dirait une station d’écoute de la guerre froide.» Sur la page Facebook du magazine d’architecture Architektur Basel, les critiques sont de plus en plus nombreuses au sujet des nouveaux compacteurs de déchets de la ville de Bâle. Depuis le début du mois de décembre, ces poubelles à énergie solaire ultraperfectionnées ont en effet fait leur apparition dans le paysage urbain, le premier exemplaire ayant été mis en service le long d’une promenade sur les quais du Rhin, dans le quartier du Petit-Bâle.

«Tout simplement atroce»

La communauté des architectes rend toutefois un verdict sans appel sur le dernier-né du mobilier urbain de la ville: «Tout simplement atroce. Encombrant. Vraiment moche. Un crime.»

Les commentaires frôlent parfois l’absurde: «Ces policiers en métal sont-ils faits pour assurer une circulation lente?» demande quelqu’un. D’autres pensent qu’il s’agit de robots: «Puis-je lui parler?» demande ainsi un utilisateur. «Espérons que cette chose ne sera pas prise pour un distributeur automatique de billets par les criminels et qu’elle n’explosera pas», écrit encore une personne, faisant allusion aux récentes explosions de distributeurs automatiques de billets dans le canton (fin septembre, des inconnus avaient fait sauter des guichets automatiques à Büren an der Aare et à Utzenstorf).

Débat au Grand Conseil

La forme et la fonctionnalité de ces compacteurs de déchets font déjà débat au sein du Grand Conseil. L’architecte Stefan Wittlin, membre du Parlement, a ainsi demandé, dans une interpellation, qui avait jugé la qualité du modèle de ces poubelles. «La conception semble lourde et maladroite», a-t-il déclaré.

Selon l’interpellation Wittlin, l’espace public est le visage de la ville. «Le design et la fonctionnalité doivent toujours aller de pair», écrit-il. Lukas Gruntz, dans Architektur Basel, considère, quant à lui, que «de tels objets ont un impact sur la vie quotidienne des gens». Et d’affirmer que ces poubelles ne s’intègrent pas du tout dans leur environnement – notamment sur les rives du Rhin, l’espace public le plus important de la ville. «Retour à l’expéditeur», dit Gruntz.

160 au lieu de 1000

À l’origine, il était prévu de remplacer 1000 poubelles d’ici à la fin de 2025 pour un coût de 6 millions de francs, mais avec une économie de 1,5 million de francs en coûts d’exploitation par an. Avec son interpellation, Stefan Wittlin a réussi à obtenir du canton que, pour le moment, il s’en tienne aux 160 déjà commandées.