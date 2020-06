Un radar traque les accélérations trop bruyantes

Rédiger un nouveau commentaire

Bonjour à tous, Soyez vigilent le virus est encore présent. Prenez soin de vous et des autres. Nous surmonterons ensemble cette crise. Je vous souhaite courage et santé en cette période difficile. Meilleurs messages. Mustapha Ghazzal

Jean Daniel 09.06.2020 à 15:59

A la place de « bruit » il faudrait une herse automatique. Ça serait pas tout à fait une amende mais pas non plus un blanc-seing. Et ça serait terriblement rigolo de voire les motards et les bmws changer les roues juste après.