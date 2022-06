Automobilisme: Un rallye du Chablais chaotique

Une pluie matinale fine entre Evionnaz et Vernayaz puis, dans la montagne, du côté de la Tour d’Aï, puis du col de la Croix, des averses beaucoup plus sérieuses: la première journée du 18e rallye du Chablais a été compliquée. Pour les équipages, mais aussi pour les organisateurs, contraints de neutraliser la deuxième épreuve spéciale de l’épreuve, après un sérieux accident, le second passage programmé l’après-midi sur le même parcours étant même annulé.