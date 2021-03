Haute-Savoie (F) : Un randonneur à ski meurt près de Chamonix

Un Américain résidant au Royaume-Uni a été retrouvé mort, lundi matin, au pied d'une pente de neige, près de Chamonix avec du matériel de ski de randonnée.

Arrivés sur place, les secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix n’ont pu que constater le décès du skieur américain (45 ans), qui a probablement «dévissé sur 700-800 mètres dans une pente de neige raide et dure» et a franchi plusieurs barres rocheuses, a expliqué le PGHM, qui précise qu’une avalanche n’est probablement pas en cause.