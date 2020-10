Schwyz : Un randonneur perd la vie au Grand Mythen

Les secouristes de la Rega ont trouvé et évacué le corps sans vie d’un homme de 69 ans. On ignore les causes du drame.

Les deux pyramides qui constitue le Mythen , avec le Grand Mythen, qui culmine à 1898 m d'altitude, et le petit Mythen à 1811 m.

Un randonneur âgé de 69 ans a perdu la vie jeudi dans un accident de montagne au Grand Mythen, au-dessus de Schwyz. Les secouristes de la Rega ont trouvé et évacué son corps sans vie. La police schwyzoise ignore pour l’instant les causes du drame, indique-t-elle vendredi.