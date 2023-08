L'armée déploie un Super Puma pour retrouver un randonneur

Un dispositif de recherche a alors été monté de toute pièce incluant les différents corps de police locaux et cantonaux, de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), ainsi que de l’armée suisse. Peu avant 4h du matin, l’homme a pu être détecté grâce à une caméra thermique d’un hélicoptère Super Puma de l’armée. Il a été rapatrié à l’aérodrome militaire de Sion et pris en charge par une ambulance pour un contrôle médical. Il est sain et sauf.