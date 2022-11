Iran : Un rappeur arrêté risque la peine de mort, selon ses proches

Toomaj Salehi «est en grave danger

Le rappeur, selon la même source, est accusé d’être un «ennemi de Dieu» et de «corruption sur terre», des crimes passibles de la peine capitale. Le 2 novembre, l’agence de presse officielle Irna a diffusé une vidéo montrant selon elle Toomaj Salehi, bandeau sur les yeux, disant avoir «commis une erreur». Des «aveux forcés», ont immédiatement dénoncé des militants des droits humains. Peu avant son arrestation, le rappeur avait donné une interview très critique du régime à la chaîne canadienne CBC. «Vous avez affaire à une mafia prête à tuer la nation tout entière (...) afin de conserver son pouvoir, son argent et ses armes», disait-il.

Six condamnations à mort

La justice iranienne a déjà prononcé six condamnations à mort depuis le début des manifestations à la mi-septembre, mais ce nombre devrait augmenter puisque, selon Amnesty International, au moins 21 personnes sont actuellement jugées pour des crimes passibles de la peine capitale. Selon les chiffres fournis par la justice iranienne, plus de 2000 personnes ont été inculpées depuis le début des manifestations. L’Iran est le pays qui exécute le plus au monde en dehors de la Chine, selon les groupes de défense des droits humains. Au moins 314 personnes y ont été mises à mort en 2021 d’après l’ONG, tandis que le groupe IHR fait état de plus de 482 exécutions cette année.