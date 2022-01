New York : Un rappeur séduit Kanye West avec un freestyle dans la rue

Le MC Loner n’a pas laissé passer sa chance lorsqu’il a aperçu Ye, anciennement Kanye West, sortir d’un restaurant. Il a bien fait!

Loner a approché West alors que la star sortait d’un restaurant à New York avec l’actrice et nouvelle petite amie Julia Fox. Après avoir brièvement raconté son parcours dans la musique, le jeune artiste a été invité par Ye, qui s’appelait auparavant Kanye West, à rapper. Le jeune MC ne s’est pas laissé démonter et a lancé un freestyle qui a fait lâcher plusieurs acclamations au détenteur de 22 Grammies. Sacré honneur. Avant de monter dans sa voiture, l’ex-mari de Kim Kardashian, sympa, a salué la performance et a demandé à Loner de dire devant un téléphone qui immortalisait la scène comment il s’appelait et le nom de son compte Instagram.